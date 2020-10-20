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الثلاثاء، 20-10-2020 10:32 ص

إصابة جديدة بكورونا لموظف في مؤسسة حكومية

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الوكيل الإخباري-تيماء عبيدات أعلن الناطق الإعلامي باسم دائرة الأراضي و المساحة، الدكتور طلال الزبن، اليوم الثلاثاء، تعليق إستقبال المراجعين لمدة ثلاثة أيام.
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وأكد الزبن في تصريحات خاصة لـ "الوكيل الإخباري" أن قرار تعليق الدوام جاء بعد تسجيل إصابة بكورونا لأحد موظفي المديرية.

وأضاف، أن الدائرة تعتذر عن إستقبال المراجعين، مبينا أنها ستعاود إستقبال المعاملات كالمعتاد صباح يوم الأحد القادم، لحين إجراء فحص لجميع الموظفين والكشف عن المخالطين.

وأشار الزبن إلى أن دائرة أراضي المفرق تعمل على إتخاذ الإجراءات الإحترازية وفقاً للبروتوكول الصحي المعتمد وذلك حفاظاً على السلامة العامة.

 




 

 


 

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