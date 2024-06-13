إصابة حاج اردني بسكتة دماغية

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الصحة السعودية عن نجاح فريق طبي مختص في تطبيب السكتات الدماغية عن بُعد، تابع لمستشفى الصحة الافتراضي في الرياض، بالتعاون مع مستشفى المدينة العام من إنقاذ حياة حاج أردني يبلغ من العمر 72 عامًا، بعد تعرضه لأعراض سكتة دماغية.



ووفقًا للصحة السعودية، فقد قدم الحاج الأردني إلى قسم الطوارئ في مستشفى المدينة العام، حيث كان يُعاني من ضعف في الجهة اليسرى وميلان في الوجه، إضافةً إلى تاريخ مرضي يشمل إصابته ببعض الأمراض المزمنة كالسكري وارتفاع ضغط الدم، وعلى إثر ذلك، تم اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتفعيل الكود الطبي الطارئ للسكتات الدماغية، والتنسيق مع مستشفى الصحة الافتراضي لمباشرة الحالة عن بُعد.

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وأوضحت الوزارة أن الفريق الطبي قدم العلاج اللازم للمريض، بما في ذلك إعطاء دواء مذيب للجلطة، كما وجه بإجراء قسطرة دماغية بالتعاون مع فريق الأشعة التداخلية، حيث تمت عملية سحب الخثرة وتوسيع الشريان بنجاح ولله الحمد، مما أسفر عن تحسن ملحوظ في حالة المريض الصحية.