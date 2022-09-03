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السبت، 03-09-2022 05:11 م

إصابة شابان أردنيان بحادث سير في السعودية والخارجية تتابع - التفاصيل

الخارجية٢


الوكيل الاخباري - براءة الشلالدة
 أصيب شابان أردنيان أحدهما السائق بحادث سير لحافلة في السعودية أمس الجمعة وفق الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الاردنية هيثم ابو الفول.

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وأضاف ابو الفول اليوم السبت لـ "الوكيل الاخباري" ان الحالة الصحية للشابين مستقرة منوهاً أن احدهما تعرض إلى رضوض وكسور .


وتابع " بانتظار التقرير الطبي  للشابين الأردنيين من السلطات السعودية لاتخاذ الإجراءات اللازمة". قائلا إن الخارجية تتابع حالتهما مع السفارة الاردنية في السعودية.


وكان قد وقع حادث سير لحافلة في السعودية عائدة من الرياض إلى العاصمة عمان ووفق ذوي المصابين أفادوا أن إحدى الشابان تعرض لكسر في العامود الفقري


 




 

 


 

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