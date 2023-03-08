إصابة شخصين اثر حريق في إربد

الوكيل الاخباري - أصيب شخصان من كوادر مديرية أشغال إربد، جراء استنشاقهما لدخان حريق شب اليوم الأربعاء، في خزان لمادة الديزل خارج مبنى المديرية.



وأوضحت مديرة أشغال اربد المهندسة رحاب العتوم لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الحريق نشب في خزان صغير لمادة الديزل موجود خلف مبنى المديرية، أثناء قيام أحد كوادر المديرية بعملية لحام لخزان فارغ مجاور لخزان الديزل ما أدى إلى تطاير الشرار والتسبب بالحريق.



وبينت أن كوادر الدفاع المدني عملت على إخماد الحريق بسرعة قياسية، مشيرة إلى عدم تعرض مبنى المديرية من الداخل للحريق، فيما جرى إسعاف الشخصين اللذين تعرضا للإصابة أثناء عملهما مع الدفاع المدني في فصل التيار الكهربائي عن المبنى.

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