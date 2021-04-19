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الإثنين، 19-04-2021 11:27 م

إصابة ضابط بحرس الحدود ومقتل متسلل - بيان صادر عن الجيش العربي

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 الوكيل الاخباري – صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، أن المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت، الإثنين، وعلى إحدى واجهاتها محاولة تسلل مجموعة من الأشخاص من الأراضي السورية إلى الأراضي الأردنية.
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وقال المصدر بأنه تم تطبيق قواعد الاشتباك، ما أدى إلى إصابة أحد ضباط قوات حرس الحدود وتم إخلاؤه إلى المدينة الطبية وحالته مستقرة، كما تم مقتل أحد المتسللين وتراجع البقية إلى داخل العمق السوري.

وبين المصدر، أنه وبعد تفتيش المنطقة تم ضبط كميات كبيرة من مادة الحشيش والمواد المخدرة الأخرى، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني.

 

 




 

 


 

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