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الأربعاء، 01-03-2023 02:19 م

إصابة طالبتين بسقوط مروحة سقف مدرستهما في العقبة

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - تعرضت طفلتين في الصف الثالث الابتدائي بأحد المدارس الحكومية في العقبة، لإصابات وجروح في الرأس والوجه، إثر سقوط مروحة سقف الغرفة الصفية عليهما اليوم الأربعاء.اضافة اعلان


وقال شهود عيان لـ "الوكيل الإخباري" إنه تم نقل الطالبتين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وانهما تعانيان من بعض الرضوض في الرأس، وإحداهما تعاني من جرح سطحي بالوجه. 

من جهته قال مدير تربية العقبة سالم الرفوع إنه تم اسعاف الطالبتين على الفور من قبل الدفاع المدني إلى المستشفى، موضحا أنه سيتم ادخالهما الليلة لغايات الاطمئنان عليهما. 

وأشار الرفوع لـ " الوكيل الإخباري" أنه سيتم اجراء عملية تجميلية للطالبة التي تعرضت للجرح في الوجه. 

وبين أنه سيتم تشكيل لجان تحقيق للوقوف على أسباب الحادث.

 




 

 


 

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