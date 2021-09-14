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الثلاثاء، 14-09-2021 03:00 م

إصابة مطلوب خلال اشتباكات مع الأمن

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الوكيل الاخباري- قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام أن قوة أمنية تعاملت مع احد المطلوبين والمسجل بحقه 25 طلباً أمنياً عشرون منها بقضايا الاتجار وتهريب المواد المخدرة ، بعد تحديد مكان تواجده في إحدى مناطق البادية الوسطى .

وعند وصول القوة الأمنية لمكان تواجد المطلوب، قام وفور مشاهدته للقوة باطلاق عيارات نارية باتجاهها، الأمر الذي اضطر القوة للتعامل معه  وفق الأصول المتبعة وتحذيره لتسليم نفسه، إلا انه رفض وواصل إطلاق النار، حيث طبقت القوة الأمنية قواعد الاشتباك وتمت السيطرة عليه وتبين تعرضه للاصابة وجرى اسعافه من قبل القوة الأمنية على الفور للمستشفى لتلقي العلاج .

وأكد الناطق الإعلامي ان الشخص المطلوب قام وقبل شهر تقريبا وعند محاولة إلقاء القبض عليه بإطلاق عيارات نارية باتجاه القوة الأمنية ولم يتم في حينه إلقاء القبض عليه .

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