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الثلاثاء، 23-02-2021 12:57 م

اعتذار عن استقبال المراجعين

إصابة موظفين من التعليم العالي بكورونا

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وزارة التعليم العالي والبحث العلمي


الوكيل الإخباري - تعتذر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  عن استقبال المراجعين لمدة يوم واحد غداً الأربعاء الموافق 24 / 2 / 2021، وذلك  بعد ثبوت إصابة عدد من الموظفين داخل مبنى الوزارة بفيروس كورونا خلال قيام الوزارة بعمل فحوصات دورية لموظفيها، حيث سيتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية وفقاً للبروتوكول المعتمد وحفاظاً على سلامة الجميع.

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كما تؤكد الوزارة ، وفق ما وصل " الوكيل الإخباري" على : 
١) استمرارية تقديمها لجميع الخدمات المحوسبة ومتابعتها من خلال الموظفين المعنيين عن بعد، حيث يمكن لجميع المراجعين الإطلاع على هذه الخدمات من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للوزارة على الرابط الآتي :www.mohe.gov.jo.
٢) فيما يتعلق بخدمة تصديق الوثائق فإنه يمكن الحصول عليها من خلال زيارة مكاتب المستشارين الثقافيين الموزعة في جميع الجامعات الرسمية وفي عدد من الجامعات الخاصة.


وختمت الوزارة بيانها بالتأكيد على أن دوام الموظفين سيكون بالحد الأدنى وبما يضمن استمرارية العمل ومتابعة تقديم الخدمات الالكترونية لمتلقي الخدمة.

 

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