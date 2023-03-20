إصابة نقيب الفنانين الأردنيين إثر حادث سير في عمان

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

أكدت نقابة الفنانين الأردنيين أن نقيب الفنانين محمد يوسف العبادي بصحة جيدة بعد تعرضه لحادث سير مروع ليل الأحد / الاثنين بالمنطقة الواقعة بين الدوار الثالث والدوار الرابع على شارع زهران في عمان . اضافة اعلان





وأضافت النقابة لـ"الوكيل الإخباري" أن النقيب يرقد على سرير الشفاء في احدى المستشفيات العاصمة .



وفي التفاصيل وقع حادث تصادم بين مركبتين ضمن إختصاص مركز أمن زهران بالتحديد ما بين الدوار الثالث والدوار الرابع على شارع زهران حيث نتج عن الحادث إصابة متوسطة لنقيب الفنانين، و وفاة فتاة تبلغ من العمر 36 عاما (المركبة الأخرى).



موقع الوكيل الإخباري يتمنى السلامة للنقيب محمد العبادي، والرحمة للشابة المتوفاة بالحادث.









