إصابة 1200 طالب ومعلم وموظف بكورونا منذ بدء الفصل الثاني

الوكيل الاخباري -

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بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين طلبة ومعلمين وعاملين في مدارس أكثر من 1200 إصابة منذ بدء الفصل الدراسي الثاني، وفق وزارة التربية والتعليم، السبت.وقال الناطق باسم الوزارة، عبد الغفور القرعان لـ "المملكة"، "منذ بداية الفصل الدراسي الثاني أي قبل أسبوعين، تم تسجيل أكثر من 1200 حالة بين طلاب ومعلمين وعاملين في مدارس، بعضهم من أصيب بالفيروس المتحور".وطبقت وزارة التربية البروتوكول الصحي على المصابين بالفيروس من خلال عزلهم منزليا وفحص المخالطين، بحسب القرعان.وتحدث القرعان، عن تحويل 14 مدرسة إلى نظام التعليم عن بعد، إلى حين تصويب أوضاعها، بعد حصولها على "تقييم ضعيف أو ضعيف جدا" في البروتوكول الصحي الذي أعدته وزارة التربية لعودة آمنة ومتدرجة للطلبة للتعليم الوجاهي لجميع المدارس الحكومية والخاصة."بعض المدارس لم تلتزم بالبروتوكول الصحي وبعض المدارس سجلت إصابات بلغت أكثر من 3% من إجمالي عدد الطلاب"، وفق القرعان الذي قال: "وفق البروتوكول الصحي، إذا تجاوز عدد الإصابات 3% من مجمل عدد الطلاب والمعلمين والعاملين في المدرسة تحول إلى نظام التعليم عن بُعد"."تم تحويل أكثر من 100 شعبة صفية إلى نظام التعليم عن بُعد، بعد إصابة معلمين ومعلمات في الصفوف الثلاث الأولى ورياض الأطفال"، وفق القرعان.