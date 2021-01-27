إصابة 5 أشخاص أثناء عمليات صيانة لبئر بإربد

الوكيل الاخباري -

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قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الامن العام بأن كوادر الدفاع المدني في محافظة إربد تعاملت مع إصابة خمس أشخاص بضيق في التنفس أثناء عملية الصيانة لبئر ماء في منطقة البارحة حيث عمل غطاسو الدفاع المدني على إخراجهم باستخدام معدات خاصة بمثل هذه الحوادث بينما عملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم إلى مستشفى الأميرة بسمة الحكومي وحالة أربع إصابات متوسطة وواحدة بالغةوبين الناطق الإعلامي أن سبب ضيق التنفس ناتج عن إنزال ماتور شفط مياه يعمل على البنزين داخل البئر أثناء عملية الصيانة .