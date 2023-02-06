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الإثنين، 06-02-2023 09:47 ص

إصابة 6 اشخاص بالاختناق بعد تسرب غاز من المدافئ في اربد والزرقاء

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الوكيل الإخباري - أصيب 6 أشخاص، أمس الاحد، بالاختناق في حادثين منفصلين في محافظتي إربد والزرقاء، إثر تسرب غاز من المدافئ.

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وقالت الرائد حليمة العبادي، من قسم التوجيه والتثقيف الوقائي في مديرية الدفاع المدني، عبر إذاعة الأمن العام، إن 3 أشخاص أصيبوا بالاختناق إثر تسرب غاز في بلدة بيت يافا في محافظة إربد.


وبينت العبادي أن كوادرها هرعت على الفور إلى المكان، ونقلت المصابين إلى أقرب مستشفى.


وفي حادث آخر، أُصيب 3 أشخاص بضيق في التنفس في منطقة الهاشمية بمحافظة الزرقاء، ووُصفت حالتهم العامة بالمتوسطة.


وجددت العبادي تحذيراتها للمواطنين، داعية بضرورة تفقد الخرطوم الواصل بين الأسطوانة وجسم المدفأة واستبدال مانعة التسرب الجلدة، تحسبا من تسرب الغازات، في ظل المنخفض الجوي الذي يشهده الأردن.


 




 

 


 

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