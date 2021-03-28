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الأحد، 28-03-2021 01:50 م

إصابتان بسقوط مصعد في عجلون

الدفاع المدني
أرشيفية


الوكيل الإخباري - أصيب اليوم الأحد، شخصان بجروح وكسور نتيجة سقوط مصعد في إحدى المنشآت الخاصة بمحافظة عجلون.

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وقال مدير مستشفى الإيمان الحكومي الدكتور محمد خير فريحات،إنه تم إجراء الإسعافات اللازمة للمصابين بعد نقلهما بواسطة الدفاع المدني للمستشفى.
وأضاف أن الحادث نتج عنه بتر قدم وجرح قطعي في الرأس وكسر مختلط في اليد اليسرى لأحد المصابين، بينما أصيب الآخر بكسور في القدم اليسرى وجروح متوسطة.


وأشار الدكتور فريحات إلى أن أهالي المصابين قاما بنقلهما إلى إحدى المستشفيات الخاصة لاستكمال علاجهما على نفقة المنشأة.

 

بترا



 




 

 


 

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