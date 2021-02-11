الخميس 11-02-2021
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الخميس، 11-02-2021 07:46 م

إصدار الأمر المالي رقم 2 للوزارات والدوائر الحكومية للشهر الحالي

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الوكيل الاخباري - أصدر وزير المالية محمد العسعس الأمر المالي رقم 2 لشهر شباط/فبراير 2021 للوزارات والدوائر الحكومية نظرا لتأخر إقرار مشروع قانون الموازنة العامة لسنة 2021 إلى ما بعد ابتداء السنة المالية.
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وحسب وزارة المالية، "استنادا إلى نص المادة 113 من الدستور، سيتم الإنفاق من مخصصات الموازنة بأوامر مالية شهرية بنسبة 1/12 من مخصصات السنة المالية 2020 لتغطية النفقات الجارية والالتزامات المترتبة على النفقات الرأسمالية إلى حين صدور قانون الموازنة العامة لسنة 2021.

وطُلب منهم تزويده بالحوالات المالية لمواد النفقات الجارية لشباط/فبراير 2021، وحوالات مالية لمواد النفقات الرأسمالية المترتب عليها التزامات واجبة الدفع.

 




 

 


 

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