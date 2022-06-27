الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية الخدمات الطبية الملكية عن إصدار بطاقات تأمين صحي عسكري خاصة بالمصابين العسكريين الحاصلين على نسبة عجز إصابي للمعالجة في جميع المستشفيات والمراكز الصحية بدون تقييد مكان السكن أو الحاجة إلى وجود مستشفى عسكري ضمن مكان سكنهم، كما كان معمول به سابقاً، وذلك لتوفير الوقت والجهد عليهم.

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