الوكيل الإخباري- أعلنت مديرية الخدمات الطبية الملكية عن إصدار بطاقات تأمين صحي عسكري خاصة بالمصابين العسكريين الحاصلين على نسبة عجز إصابي للمعالجة في جميع المستشفيات والمراكز الصحية بدون تقييد مكان السكن أو الحاجة إلى وجود مستشفى عسكري ضمن مكان سكنهم، كما كان معمول به سابقاً، وذلك لتوفير الوقت والجهد عليهم.
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ودعت المديرية المصابين العسكريين إلى ضرورة مراجعة شعبة التأمين الصحي العسكري الرئيسية، ومحطات التأمين العسكري ضمن المحافظات لاستبدال بطاقات التأمين الصحي مجاناً، وذلك اعتباراً من الأول من تموز المقبل.
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