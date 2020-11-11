الأربعاء 11-11-2020
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الأربعاء، 11-11-2020 06:57 م

إصدار تصاريح تنقل لفئات جديدة خلال حظر التجول

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الوكيل الاخباري - قال رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمّان فتحي الجغبير، الأربعاء، إن الغرفتين تعملان مع وزارة الصناعة والتجارة لإصدار تصاريح تنقل لازمة لكافة الصناعيين، مشيرا إلى عدم وجود مشاكل في إصدار التصاريح.
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واستهجن الجغبير، في بيان، استغلال بعض المنصات الإعلامية للتشويش على الجهود الكبيرة الذي تبذلها وزارة الصناعة وغرفة الصناعة في ملف منح إصدار التصاريح، موضحا أنه تم إصدار كشوفات رسمية من الضمان الاجتماعي توضح أسماء العاملين في المنشآت الصناعية.

وأوضح أن الغرفة تعمل بأسس واضحة لإصدار التصاريح عبر تدقيق الكشوفات التي تتضمن أسماء الصناعيين والعاملين في المنشآت الصناعية.

وشدد على أن جائحة كورونا تتطلب دعم جهود الصناعيين لا وضع العقبات في مسيرتهم.

 




 

 


 

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