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السبت، 13-07-2024 11:43 ص

إصدار تعليمات تنظيم تطبيق قانون الطاقة المتجددة قبل نهاية الشهر

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الوكيل الاخباري - علم موقع الوكيل الإخباري من مصادر رسمية أن تعليمات تنظيم تطبيق قانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لعام 2024 سوف تصدر قريبا قبل نهاية الشهر الجاري.

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وبينت المصادر أن التعليمات سوف تتضمن عدة بنود اهمها "حجم وطبيعة منشآت الطاقة المتجددة الصغيرة والمساكن وأنظمة الطاقة المتجددة، وسعر بيع الطاقة الكهربائية المولدة منها، وأي بدلات أخرى تترتب على هذه المنشآت والأنظمة"
وأشار إلى أن إصدار التعليمات يأتي بعد أن دخل القانون المعدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لعام 2024 حيز النفاذ بداية شهر حزيران الماضي.


ولا يفرض القانون المعدل الجديد أي أعباء إضافية أو جديدة ولن تفرض أي رسوم جديدة، مشيرا  في ذات الوقت إلى أن أنظمة الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة معفاة بالكامل من الرسوم والضرائب كافة، ولا يتم تقاضي أي رسوم أو ضرائب عليها، وستبقى معفاة وبنسبة الصفر سواء كانت أجهزة ومعدات مصنعة بالكامل أو مدخلات لصناعات محلية.


 




 

 


 

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