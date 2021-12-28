الثلاثاء 28-12-2021
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 28-12-2021 08:45 م

إصدار روزنامة إربد عاصمة للثقافة العربية 2022

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 الوكيل الاخباري - أعلنت مديرية التربية والتعليم لقصبة إربد والمكتب التنفيذي لاحتفالية مدينة إربد عاصمة للثقافة العربية 2022، عن إصدار "روزنامة"، تتضمن أبرز المعالم والشواهد الحضارية والتاريخية والمكانية والتراثية لمحافظة إربد.

وأعدّ الروزنامة التي جرى الكشف عنها اليوم الثلاثاء، فنانون وخطاطون وتشكيليون من مديرية تربية إربد الأولى، ليصار إلى توزيعها مع بداية العام الجديد على المؤسسات والهيئات والمراكز والمؤسسات العامة والخاصة.

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