إصدار شهادات فتح مراكز اللياقة والمسابح

الوكيل الإخباري - بدأت اللجنة الأولمبية، بإصدار شهادات فتح مراكز اللياقة البدنية والمسابح اعتبارا من اليوم الاثنين، بحسب التعليمات الصادرة عن وزارة العمل.

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وجاءت عملية اصدار الشهادات، بعد تعهد القائمين على هذه المرافق، بالالتزام بالبروتوكول الصحي، وتطبيق جميع اجراءات الوقاية، لحماية مرتادي هذه المراكز والمسابح من فيروس كورونا.



وأعلن المسؤول الاعلامي في اللجنة الأولمبية الأردنية زيد الصرايرة، أن اللجنة افتتحت مركزين في مدينة الحسين للشباب ومديرية شباب العقبة، لاستقبال أصحاب مراكز اللياقة خلال الفترة من العاشرة صباحا وحتى الرابعة مساء، ومنحهم شهادات فتح هذه المنشآت، شريطة توقيعهم على تعهد يؤكد التزامهم بتطبيق البروتوكول الصحي لضمان السلامة العامة.



وقال الصرايرة، إن اللجنة الأولمبية، استقبلت في الايام الثلاثة الماضية، العديد من اصحاب مراكز اللياقة والمسابح، الذين حصلوا على شهادة فتح مراكزهم اعتبارا من اليوم وفق القرار الحكومي، بعد التزامهم بتطبيق البروتوكول الصحي، لافتا إلى ضرورة الالتزام منعا لاغلاق اي مركز مخالف.



وتمنى الصرايرة أن تشهد الفترة الحالية عودة لرواد مراكز اللياقة البدنية والمسابح الذين عانوا من اغلاقها في الفترة الماضية، مؤكدا أن استمرار عمل المراكز مرهون بالالتزام بالإجراءات الوقائية .

المصدر : بترا

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