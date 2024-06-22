السبت 22-06-2024
الوكيل الاخباري
 

إصدار 193 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيا خلال 5 أشهر

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السبت، 22-06-2024 08:13 م

إصدار 193 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيا خلال 5 أشهر

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الوكيل الإخباري - كشفت وزارة العدل عدد شهادات عدم المحكومية التي تم إصدارها منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية أيار الماضي.

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ووفق الأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، فإنه تم إصدار 192 ألفا و518 شهادة عدم محكومية إلكترونيا.

 

وكانت أصدرت الوزارة خلال شهر أيار الماضي وحده، نحو 39 ألفا و139 شهادة عدم محكومية باللغة العربية إلكترونيا، بالإضافة لإصدار 2990 شهادة باللغة الإنجليزية خلال نفس الفترة.


يشار إلى أن وزارة العدل أتاحت للمراجعين الحصول على شهادة عدم المحكومية إلكترونيا للتسهيل عليهم واستكمال معاملاتهم بسرعة ويسر.

 




 

 


 

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