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الثلاثاء، 23-07-2024 09:03 م

إصدار 222 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيا منذ بداية العام الحالي

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الوكيل الإخباري - كشفت وزارة العدل عدد شهادات عدم المحكومية التي تم إصدارها منذ بداية العام الحالي وحتى نهاية حزيران الماضي.اضافة اعلان


ووفق الأرقام التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، فإنه تم إصدار 222 ألفا و475 شهادة عدم محكومية إلكترونيا.

وكانت أصدرت الوزارة خلال شهر حزيران الماضي وحده، نحو 27 ألفا و322 شهادة عدم محكومية باللغة العربية إلكترونيا، بالإضافة لإصدار 2635 شهادة باللغة الإنجليزية خلال نفس الفترة.

يشار إلى أن وزارة العدل أتاحت للمراجعين الحصول على شهادة عدم المحكومية إلكترونيا للتسهيل عليهم واستكمال معاملاتهم بسرعة ويسر.

 




 

 


 

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