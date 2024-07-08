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الإثنين، 08-07-2024 12:10 م

إضاءة البترا احتفالا بالذكرى 17 لاختيار المدينة واحدة من عجائب الدنيا

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الوكيل الاخباري- أضاءت سلطة إقليم البترا التنموي السياحي على امتداد المسار الرئيسي للمدينة الوردية مركز الزوار مرورا بالسيق، والخزنة، والمدرج، وصولاً للمحكمة؛ جاء ذلك احتفالا بالذكرى 17 لاختيار مدينة البترا واحدة من عجائب الدنيا الجديدة، ورافق ذلك عروض فلكلورية وفرق شعبية في منطقة الشارع السياحي ووسط مدينة وادي موسى.اضافة اعلان


وتضمن الاحتفال بالمدينة الوردية كذلك إضاءة معالم مختارة مثل الخزنة والمدرج والمحكمة بشكل مباشر من الداخل والخارج، وعرض إضاءة لعجائب الدنيا المرافقة لمدينة البترا، وتشكيل الرقم 7 أمام الخزنة، وتولت طواقم تلفزيونية ووكالات دولية تصوير العرض بالإضافة إلى التصوير داخل المدينة من الجو ومن على الجبال المرتفعة.

وكانت سلطة إقليم البترا قد وجهت دعوة لوزير السياحة والآثار مكرم القيسي وعدد من سفراء الدول الأجنبية التي تعتبر من الأسواق الرئيسية للسياحة إلى الأردن، بالإضافة إلى مدير منظمة عجائب الدنيا السبع جون بول دي لافونتي؛ لإطلاعهم على ما تتمتع به المنطقة من مقومات سياحية مميزة ونقل الصورة إلى بلدانهم.

وفي تصريح صحفي لرئيس مجلس مفوضي إقليم البترا أكد الدكتور فارس البريزات بأن الاحتفال بالبترا كواحدة من عجائب الدنيا السبع الجديدة هو أمر اعتادت عليه المدينة ويأتي ضمن اهتمام السلطة بتطوير المدينة سياحياً وتسويقها محلياً وعربياً وعالمياً، عن طريق تطوير جانب الخدمات السياحية في منطقة البترا من خلال وضع المسارات السياحية واللوحات الإرشادية وتدريب موظفي السلطة من اجل تقديم أفضل الخدمات للزائر وحماية الموقع.

ولفت البريزات إلى أن السلطة لديها خطة متكاملة للنهوض بالمنطقة في كافة الجوانب، كما أنها تعمل مع كافة الشركاء لتسويق البترا بالشكل الأمثل وتخفيف معاناة القطاع السياحي الناتجة عن انخفاض أعداد السياح جراء الحرب على غزة

 




 

 


 

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