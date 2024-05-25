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السبت، 25-05-2024 11:15 ص

إضاءة خزنة البترا احتفالًا بعيد الاستقلال 78

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الوكيل الاخباري- أضيئت الخزنة في مدينة البترا الأثرية الجمعة بالشموع احتفاءً بذكرى الاستقلال.اضافة اعلان


وجاءت إضاءة معلم الخزنة كجزء من احتفالات البترا بذكرى الاستقلال، حيث رفعت المدينة وكغيرها من مدن وبلدات المملكة علم الوطن عالياً، في الشوارع وعلى أسطح المنازل والأماكن العامة تعبيرا عن الاعتزاز بما حققه الوطن من إنجازات وبناء منذ نشأة الدولة الحديثة واستقلالها.

وقال رئيس مجلس مفوضي إقليم البترا فارس البريزات، إنّه تمت إضاءة خزنة البترا ليلاً بالشموع بهذه المناسبة، تعبيراً عن اعتزازنا وأهل المدينة الوردية بوطننا الأردن، وقيادته الهاشمية المظفرة.

وأكّد البريزات، أن المدينة، حققت الكثير من الإنجازات المهمة، التي جعلت منها مدينة تراث عالمي وإحدى عجائب الدنيا السبع.

وتُضيء سلطة إقليم البترا التنموي السياحي على الخزنة في العديد من المناسبات الوطنية، وحملت إضاءة المعلم هذه المرة بالرقم 78 مع شعار الاستقلال.

 




 

 


 

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