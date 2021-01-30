السبت 30-01-2021
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السبت، 30-01-2021 09:46 م

إضاءة معلم الخزنة إحتفاءً بعيد ميلاد الملك

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الوكيل الاخباري - أضيئت مدينة البترا الأثرية، ممثلة بمعلم الخزنة بالشموع احتفاءً بعيد ميلاد قائد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين حفظه الله ورعاه.
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وقال رئيس إقليم البترا الدكتور سليمان الفرجات، انه تم إضاءة خزنة البترا اليوم السبت بالشموع بهذه المناسبة، تعبيرا عن اعتزاز المدينة الوردية بالقيادة الهاشمية المظفرة، مشيرا إلى أن المدينة قد حققت في عهد جلالته الكثير من الانجازات الهامة، التي جعلت منها وجهة سياحية ولها مكانة علي خارطة السياحة العالمية.

وأشار الفرجات إلى الدعم الملكي المتواصل للبترا وجهود جلالة الملك في تقديم البترا ورعايتها محلياً وتسويقها عالمياً حيث اعطى جلالته رعايته التامة لها منذ توليه سلطاته الدستورية.

 




 

 


 

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