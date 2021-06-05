إضافة إجراءات جديدة على تطبيق سند

الوكيل الاخباري -

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أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي عن اجراءات جديدة تم تعديلها وإضافتها على تطبيق "سند" خاصة فيما يتعلق بكيفية حصول المواطنين على رمز الاستجابة السريع "كيو. أر .كود" وإمكانية السماح لهم للعمل أو دخول المنشآت.وحسب بيانات للوزارة، يمكن للعامل او المواطن الحصول على رمز الاستجابة السريع والذي يبين إمكانية قدرته على العمل أو دخول المنشآت بإحدى الطرق التالية: تطبيق سند، المركز الحكومي الافتراضي- دردشة الواتساب، الموقع الالكتروني.أما بالنسبة للمنشآت فيمكن للمنشآت الحاصلة على موافقة بفتحها من الجهة المختصة، متابعة العاملين فيها أو الداخلين إليها من خلال قراءة رمز الاستجابة السريع باستخدام تطبيق "سند".وبلغت عدد مرات تحميل التطبيق منذ إطلاقه ولغاية الخميس الماضي 138930.