الخميس 03-06-2021
الوكيل الاخباري

بلدية الزرقاء توضح تفاصيل حادثة قنص الكلب

الشواربة : آلية عمل جديدة لضبط البيع العشوائي

إضافة تهمة التسبب بالوفاة مكرر 8 لقضية مستشفى السلط

المركزي يدعو المواطنين لفتح المحافظ الإلكترونية

اعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

خبير يُحذر من ظهور حالات الفطر الأسود في الأردن وهذه اعراضه

الغذاء والدواء لـ الوكيل : لم يتم طلب إجازة لقاح سبوتنيك لايت أحادي الجرعة بالمملكة

تحذير حكومي بعد زيادة في عدد الدخولات إلى المستشفيات

139 ألف مواطن تلقوا لقاح كورونا في البلقاء

وزير الداخلية : العالم تعرض لانهيار المنظومة الصحية

الخميس، 03-06-2021 02:06 م

إضافة تهمة التسبب بالوفاة مكرر 8 لقضية مستشفى السلط

الوكيل السلط


الوكيل الإخباري - قررت محكمة صلح جزاء عمان إضافة التسبب بالوفاة مكرر 8 مرات بدلا من 7 مرات في قضية نفاد الأكسجين من مستشفى الحسين الحكومي في مدينة السلط، بعد تحويلها من النيابة العامة.

اضافة اعلان

وعقدت المحكمة، اليوم الخميس، جلستها العلنية رقم 19 في القضية، برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، واستمعت خلالها لشاهدي نيابة عامة في القضية، وبالتالي يرتفع عدد الشهود المستمع إليهم حتى الآن إلى 34 شاهدا من أصل 49.


واستمعت المحكمة إلى شهادة رئيس قسم التمريض في أقسام المصابين بفيروس كورونا متوسطة العناية، والمسؤول عن عدد كبير من كادر التمريض في المستشفى مؤكدا أنه أبلغ في الساعة السابعة والنصف من صباح يوم الحادثة 13 من شهر آذار الماضي بانقطاع الأكسجين، وأيد أقواله التي أدلى بها عند مدعي عام محكمة السلط في وقت سابق.


واستمعت المحكمة إلى شهادة ممرضة قانونية في القضية، وجرت مناقشتها من قبل وكلاء الدفاع عن المشتكين، وأيدت أقوالها التي أدلت بها سابقا لدى المدعي العام.


وتعود أحداث قضية نفاد مادة الأكسجين من مستشفى الحسين الحكومي بمدينة السلط إلى منتصف شهر آذار الماضي، حيث توفي ثمانية مواطنين بسببها، وأوقفت النيابة العامة 13 متهما على ذمة القضية، وأفرجت عنهم المحكمة بعد انقضاء مدة توقيفهم والبالغة شهرا كاملا.


 




 

 


 

إقرأ ايضا
e027841e-d1ba-4040-a28c-ba7410c3af81

'روبوت بايبر' في مساحة ليوان الشبابية

9a0c65af-9c0a-4bf8-845a-5f642f1d7a7a

بلدية الزرقاء توضح تفاصيل حادثة قنص الكلب

ffff

الشواربة : آلية عمل جديدة لضبط البيع العشوائي

620212181258495617605

المركزي يدعو المواطنين لفتح المحافظ الإلكترونية

520212717197960897787

اعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

999

خبير يُحذر من ظهور حالات الفطر الأسود في الأردن وهذه اعراضه

أخبار متعلقة
6

تنفيذ حملة لمكافحة الحشرات والقوارض في السلط

1622372832158

محكمة صلح جزاء عمان تعقد جلسة علنية بقضية مستشفى السلط

ج

حجاوي لـ الوكيل : المولّدات لعبت دورا في تلاشي الخطر عن المستشفيات

هواري

الهواري يدعو مستخدمي أجهزة الأكسجين الاتصال بالطوارئ أو التوجه للمستشفيات

الوكيل السلط

شاهد نيابة عامة: مستشفى السلط طلب التزود بالأكسجين مرتين قبل نفاده

السلط الوكيل

صُلح عمَّان تقرر الاستماع لشهادة الشَّركة الموردة للأكسجين في قضية السَّلط