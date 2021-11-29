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الإثنين، 29-11-2021 12:35 م

إضراب اليوم الواحد.. 161 مدرسة وكالة توقفت عن التعليم اليوم

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 

 
أكدت رئيس برنامج التربية والتعليم في الأونروا في الأردن، الدكتورة عروبة الموسى أن ١٦١ مدرسة توقفت عن التعليم اليوم الإثنين ضمن إضراب اليوم الواحد لاتحاد العاملين بالوكالة الأممية.

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وأضافت الموسى لـ " الوكيل الإخباري" أن دوام مدارس الأونروا سيعود طبيعياً ليومي غد الثلاثاء وبعد غد الأربعاء منوهة أنه إذا لم يتحقق مطالب العاملين سيبدأ يوم الخميس المقبل الإضراب المفتوح .


وأشارت إلى أن مدارس الأونروا في المملكة تضم 191 ألف طالب وطالبة و4 آلاف معلم ومعلمة . 


وطالب اتحاد العاملين في الأونروا بـ "إلغاء قرار الإجازة الاستثنائية بدون راتب للموظفين كافة تحت ذريعة العجز المالي" و"إعادة العلاوة السنوية و بأثر رجعي والمجمدة منذ آذار الماضي" إضافة إلى "فتح باب التعيين الدائم لأبناء اللاجئين في القطاعات كافة، والتثبيت على فئة (أ)، وإنهاء حالة الترهل في المؤسسة من خلال آلاف الموظفين بعقود مياومة".


وكذلك، طالب الاتحاد بـ "صرف رواتب شهري 11 و12 دون تأخير أو تجزئة، وتطبيق قرارات مؤتمر بيروت المتعلقة بنهاية الخدمة وصندوق الادخار والتزام الإدارة بنسبة" 7.5% "


وتواجه "الأونروا"، "تهديدا وجوديا" وهي المفوضة بتقديم المساعدة والحماية لنحو 5.7 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لديها، في ظل معاناتها من عجز مالي متكرر.


 




 

 


 

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