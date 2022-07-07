الوكيل الاخباري - تقرّر تعديل تعليمات قبول طلبة الدراسات العليا اعتبارا من العام الجامعي 2022-2023، وفق الناطق باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مهند الخطيب.
وتحدث الخطيب عبر قناة المملكة ، عن إطار جديد للدراسات العليا اعتبارا من العام الجامعي 2023-2024.
"هناك تعديل على تعليمات قبول طلبة الدراسات العليا على مطلع العام المقبل 2022-2023، وهي قضية ضبط جودة مخرجات التعليم العالي، وبداية العام 2023-2024 سيكون هناك إطار جديد تفصيلي جدا للدراسات العليا سيُعلن عنه في موعده"، بحسب الخطيب.
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