الإثنين 03-10-2022
الوكيل الاخباري

إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة عبر خليج العقبة

التربية: بدء التسجيل للدورة التكميلية "التوجيهي" الأربعاء القادم

أسماء المرشحين للقبول في برامج الدراسات العليا بالجامعة الاردنية

العمري: الزيتون المباع الآن بالاسواق آمن وصحي وناضج

الخارجية تتابع حالة أردنية بدولة الكويت أصيبت بنزيف دماغي

فيتنام..تسجيل أول إصابة بفيروس جدري القردة

الأردنية تعلن أسماء المرشحين للقبول في برنامج الموازي الدفعة الثانية- رابط

الفايز: الشعب الأردني الأصيل يتميز بالكرم وحسن الضيافة

تجارة الأردن: القطاع المالي والمصرفي يشكل 50‎ % من الاقتصاد الوطني

المجلس التمريضي يطلب رئيسا لقسم الامتحانات

الإثنين، 03-10-2022 01:00 م

إطلاق آلية الإحالة الوطنية للتعامل مع الاتجار بالبشر

154-194229-international-day-human-trafficking-coronavirus-2


الوكيل الإخباري - مندوباً عن وزير العدل رعى أمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية القاضي الدكتور سعد اللوزي اليوم الاثنين، حفل إطلاق آلية الإحالة الوطنية واجراءات العمل الموحدة للتعامل مع حالات الاتجار بالبشر.   

اضافة اعلان


وقال اللوزي خلال كلمته في حفل الافتتاح إن الأردن من الدول السباقة في مكافحة هذه الجريمة حيث حرص الاردن على توفير آليات الاستجابة الفضلى وعلى كافة المستويات، فمن الناحية التشريعية تم في العام الماضي تعديل قانون منع الاتجار بالبشر ليوائم أفضل المعايير الدولية والذي يوفر مزيدا من الحماية للمجني عليهم والمتضررين من الاتجار بالبشر.


وأكد القاضي اللوزي أن آلية الإحالة الوطنية للتعامل مع حالات الاتجار بالبشر تهدف لتلبية الاحتياجات وضمان وصول المجني عليهم من جرائم الاتجار بالبشر للعدالة، وتنسيق وتعزيز الأدوار والمسؤوليات لكافة الجهات المختصة في نطاق تحديد وحماية ضحايا الاتجار بالبشر وتقديم المساعدات والخدمات اللازمة لهم وذلك من خلال مراحل رئيسية.

 

وأضاف أن المرحلة الأولى تتمثل بالتعرف على ضحية الاتجار بالبشر المحتملة حيث يتم تحديد ما إذا كان الشخص ضحية محتملة للاتجار بالبشر بناءً على ملاحظات المستجيب الأول للحالة والمؤشرات وفق النماذج التي تم إعدادها لهذه الغاية، أما المرحلة الثانية فتتمثل بالإيواء في دار الإيواء التي تم تخصيصها للمجني عليهم والمتضررين من هذه الجريمة حيث يتم تقديم الحماية والمساعدة وتقديم الخدمات الصحية والنفسية والمشورة القانونية والمتطلبات الاساسية، أما المرحلة الثالثة فتتمثل بجمع الأدلة والتحقيق والمقاضاة وتمكين المجني علية من الوصول للعدالة وتحويل الملف للقضاء، وبخصوص المرحلة الرابعة ففي حال طلب المجني علية العودة الطوعية يتم توفير المساعدة اللازمة والتمكين من العودة الاختيارية ، وذلك من خلال سلسلة اجراءات يتم التنسيق لها بين جميع الجهات ذات العلاقة، وتأتي المرحلة الخامسة في إعادة الادماج والتي تهدف الى تمكين المجني علية من استئناف الحياة كعضو فعال في المجتمع.


يشار إلى أن اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر ومن خلال اللجنة الفنية المنبثقة عنها قامت بتطوير آلية الإحالة الوطنية للاتجار بالبشر بدعم من مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وبالتشارك مع جميع الجهات ذات العلاقة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
638004008571149533

إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة عبر خليج العقبة

M63A8879

التربية: بدء التسجيل للدورة التكميلية "التوجيهي" الأربعاء القادم

Clock_Tower,_University_of_Jordan_1

أسماء المرشحين للقبول في برامج الدراسات العليا بالجامعة الاردنية

طرق-زيادة-إنتاج-وجودة-ثمار-الزيتون

العمري: الزيتون المباع الآن بالاسواق آمن وصحي وناضج

1020221113425444639273

الخارجية تتابع حالة أردنية بدولة الكويت أصيبت بنزيف دماغي

9202216235151769394446

الأردنية تعلن أسماء المرشحين للقبول في برنامج الموازي الدفعة الثانية- رابط

أخبار متعلقة
6315bbebd372d

لقاء يبحث تعزيز قدرات الأردن في الرصد الصحي

الامير-الحسن-بن-طلال

الأمير الحسن: الكرامة هي البحث عن التضامن الإنساني

1662372947237

مذكرة تفاهم بين بنك المدن والقرى ومشروع التنمية الاقتصادية والطاقة

عمال يقومون بجني المحاصيل في إحدى المزارع بالأغوار الشمالية -(تصوير_ محمد أبو غوش)

مزارعي وادي الأردن: تأثير الموجة الحارّة على المحاصيل كان محدودا

8202231184043336744743

البنك المركزي: مساعدة الشباب على تأسيس مشاريعهم الخاصة

image (31)

25 ألف ولادة في مخيم الزعتري منذ تأسيسه