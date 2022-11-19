إطلاق أكبر مبادرة شبابية بالعقبة تحت اسم رفعة وطن

الوكيل الإخباري - أطلق في محافظة العقبة اليوم السبت، أكبر مبادرة شبابية تحت اسم "رفعة وطن" جمعت كل المبادرات الشبابية الرامية لخدمة المجتمع المحلي وحماية الوطن ومقدراته ومنجزاته.

اضافة اعلان



وأكد محافظ العقبة خالد الحجاج، أن هذه المبادرة تعبير صادق، على عمق الانتماء الوطني للشباب من خلال مشاركتهم بمبادرات حازت جوائز عالمية، وتمتاز بالريادية، وتتصدى للعديد من الظواهر المختلفة، بالإضافة إلى التأثير بالقطاع السياحي والاقتصادي خاصة في العقبة ومنافسة مدن البحر الأحمر في الدول المجاورة.



وقال الحجاج، إن الشباب أخذوا على عاتقهم تبني هذه المبادرة بفكر جديد، مشددا على أهمية أن تكون جميع المبادرات تحت مظلة واحدة، خاصة مع دخول المملكة المئوية الثانية، ودخول الشباب إليها مسلحين بالتمكين والمعرفة لينهضوا بمجتمعاتهم نحو التنمية المستدامة.



من جانبه أشار مفوض الشباب والريادة في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، رمزي الكباريتي، إلى أهمية تعاون الشباب في مثل هذه المبادرات النوعية التي تجمع جميع أطياف الشباب، لمحاربة كل السلوكيات والظواهر السلبية في مدينة العقبة التي تعتبر وجه الأردن السياحي وتعكس صورته الحضارية أمام العالم.



وأكد حرص السلطة على دعم هذه المبادرات التي تعمل على إيجاد جيل شبابي واع ينتمي لوطنه وقيادته الحكيمة، ويحارب جميع الظواهر السلبية في المجتمع.



بدورهم، أشاد رؤساء المبادرات الشبابية بالعقبة، بالدعم الموصول من محافظة العقبة وسلطة العقبة الاقتصادية وجميع المؤسسات والشركات العاملة في المدينة العقبة ومساهمتهم في ديمومة هذه المبادرات التي تهدف بالدرجة الأولى إلى رفعة الوطن وتقدمه وازدهارها بأيدي أردنية منتمية لقيادته وترابه الغالي.