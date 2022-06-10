إطلاق احتفالية إربد العاصمة العربية للثقافة الأحد المقبل

الوكيل الإخباري - تحت الرعاية الملكية السامية تنطلق في السابعة من مساء يوم بعد غد الأحد على مدرج الكندي في جامعة اليرموك، فعاليات احتفالية إربد العاصمة العربية للثقافة للعام 2022.

اضافة اعلان



ووفقا لبيان صحفي صادر عن وزارة الثقافة اليوم الجمعة، يستهل حفل إطلاق الفعاليات بكلمة لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، رئيس اللجنة الوطنية العليا للاحتفالية.



كما سيشتمل حفل الإطلاق، على كلمة لوزيرة الثقافة هيفاء النجار، وكلمة للمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الدكتور محمد ولد اعمر، ومراسم تسلم الراية من مدينة بيت لحم الفلسطينية عاصمة الثقافة العربية لعام 2021، وسيقوم بتسليم الراية وزير الثقافة الفلسطيني الدكتور عاطف أبو سيف لوزيرة الثقافة هيفاء النجار، ويلي ذلك أوبريت بعنوان: "إربد أقحوانة الحياة" الذي يستعرض تاريخ الأردن خلال فتراته التاريخية المختلفة وصولا إلى منجزه الثقافي في المائة عام الماضية، وعبوره بأمل إلى المئوية الثانية.



وأعربت وزيرة الثقافة في البيان، عن اعتزازها بهذه المشاركة الكبيرة للضيوف العرب في احتفالية إربد عاصمة عربية للثقافة، مؤكدة أن الأردن يقع في قلب الوطن العربي بالواقع والمعنى، وهي الدلالة التي يكنها الأردن للأشقاء العرب بالترحاب في بلدهم.



وأشارت النجار إلى ما يحوز عليه الأردن من عمق التاريخ الحضاري والتنوع الثقافي الذي يثري المشهد الثقافي العربي ويعزز التواصل والحوار الذي من شأنه أن يعمق العلاقات العربية وينهض بالثقافة العربية إلى آفاق أكثر اتساعا في عمقها على امتداد مساحة الوطن العربي التاريخي والجغرافي والفكري والإنساني والحضاري.



ولفت البيان إلى أنه يسبق حفل إطلاق الاحتفالية الرسمية فعالية كرنفالية في الساعة الخامسة من مساء يوم غد السبت، وبمشاركة عربية وشعبية واسعة تنطلق من أمام بيت السرايا وسط مدينة إربد وبحضور وزراء الثقافة العرب والوفود العربية.



كما تشتمل الفعالية على فقرات غنائية وأناشيد وطنية للدول العربية يقدمها الفنانان الأردنيان محمد بشار وأحمد الزميلي، ويتخلل ذلك مشاهدات بصرية وطنية وعربية يقدمها عدد من طلبة جامعة اليرموك، إضافة لمقطوعات موسيقية وفرق شعبية أردنية تؤدي فقرات متنوعة من الدبكة، وعروض لموسيقات القوات المسلحة.



يشار إلى أنه تم اختيار إربد عاصمة عربية للثقافة 2022 من قبل وزراء الثقافة العرب والمنظمة العربية للثقافة والتربية والعلوم (الالكسو)، وستقوم اللجنة العليا للمدينة والتي تم تشكيلها من قبل مجلس الوزراء ومن خلال برامج ثقافية وفكرية واسعة تم إعدادها بتنفيذ العديد من النشاطات الثقافية المختلفة محلية وعربية.



ويحظى حفل إطلاق الاحتفالية بحضور وفود من الدول العربية، ورؤساء الوفود وهم وزير الثقافة القطري الشيخ عبدالرحمن بن حمد آل ثاني، ورئيس هيئة البحرين للثقافة والآثار الشيخة مـي بنت محمد آل خليفة، والمدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الالكسو" الدكتور محمد ولد اعمر، ووزيرة الشؤون الثقافية التونسية الدكتورة حياة القرمازي، ووزير الثقافة الفلسطيني الدكتور عاطف أبو سيف، وممثل أمين عام جامعة الدول العربية مديرة إدارة الثقافة وحوار الحضارات الوزير المفوض سعاد السائحي، ووكيل وزارة الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عمان سعيد بن سلطان بن يعرب البوسعيدي، والأمين العام للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب في دولة الكويت الدكتور عيسى الأنصاري، وأمين عام البرلمان العربي للطفل أيمن الباروت، والرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية في المملكة العربية السعودية سلطان بن عبدالرحمن بن محمد البازعي، ورئيس قسم الثقافة والفنون في إدارة الثقافة والسياحة والآثار في الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي بندر بن حيلان بن منار المخلفي.