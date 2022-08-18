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الخميس، 18-08-2022 08:00 م

إطلاق اسم المرحوم المقدم رائد الرواشدة على أحد شوارع الزرقاء

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الوكيل الاخباري - قرر مجلس بلدي الزرقاء تسمية شارع باسم المرحوم المقدم رائد الرواشدة رئيس قسم الجرائم الإلكترونية الأسبق في إدارة البحث الجنائي بمديرية الأمن العام.

وقال رئيس بلدية الزرقاء، المهندس عماد المومني، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن المجلس البلدي قرر إطلاق اسم المرحوم المقدم رائد الرواشدة على أحد شوارع المدينة تخليداً لذكراه ولسيرته العطرة ومواقفه المشرفة مع الصحفيين والإعلاميين وموظفي البلدية.

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