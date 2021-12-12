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الأحد، 12-12-2021 11:53 ص

إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والجنسية في الأردن

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الوكيل الإخباري - أطلق المجلس الأعلى للسكان، الأحد، الاستراتيجية الوطنية للصحة الإنجابية والجنسية للأعوام (2020- 2030)، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

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وأكدت الأمين العام للمجلس الأعلى للسكان عبلة عماوي على أن الاستراتيجية تعد إطاراً مرجعياً لمختلف الشركاء في الأردن، يمكن من خلاله تطوير أو مواءمة أو تضمين الخطط المؤسسية المداخلات اللازمة لتحقيق الاتاحة الشاملة لخدمات ومعلومات الصحة الانجابية والجنسية.


وأشارت إلى أن الاستراتيجية تستند إلى الأدلة والبيانات والدروس المستفادة من التقارير والدراسات الدولية والعربية والوطنية، وتأخذ في الاعتبار خصوصية الوضع في الأردن فيما يتعلق بأولويات قضايا الصحة الإنجابية والجنسية.


وبينت عماوي أن الاستراتيجية ستسهم في تعزيز الدعوة إلى زيادة الموارد المؤسسية والوطنية والدولية المُخصصة لتمويل الخطط التنفيذية الخاصة بقضايا الصحة الإنجابية والجنسية، و ستسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030-2016 وخاصة الهدف الثالث المعني بالصحة والرفاه.


وأشارت إلى أن أبرز التحديات التي تعترض تحقيق المستهدفات الخاصة بالصحة الانجابية والجنسية في الأردن، محدودية التكامل بين برامج الصحة الجنسية والصحة الإنجابية وبرامج الرعاية الصحية الأولية في المراكز الصحية وخدمات النسائية والتوليد في المستشفيات.


و أضافت عماوي أن من أبرز التحديات أيضاً، نقص وضعف في البرامج التي تقيَم مستوى خدمات الصحة الجنسية والإنجابية المقدمة حالياً في القطاعين العام والخاص ومدى التزام مقدمي الخدمة بالبروتوكولات المعتمدة ومدى رضا المستفيدين منها، وضعف خدمات الصحة الجنسية والإنجابية المقدمة للاجئين السوريين.


من جهتها قالت الأمين العام للشؤون الادارية والمالية في وزارة الصحة إلهام خريسات، إن الأردن حقق إنجازات مهمة في مجال الصحة الإنجابية، لاسيما في خفض معدل وفيات الأمهات، من خلال تقديم الرعاية الصحية المتقدمة للأمهات في المستشفيات.


وأشارت إلى أن الوزارة تعمل جاهدة للارتقاء بنوعية الخدمات الصحية المقدمة بشقيها: سواء الوقائي أم العلاجي، للارتقاء بمستوى خدمات الصحة الإنجابية وتنفيذاً لاهداف الأجندة الوطنية.


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