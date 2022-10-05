إطلاق البوابة الإلكترونية لوسطاء السوق المركزي الأحد المقبل

الوكيل الإخباري - تطلق أمانة عمان الكبرى، الأحد المقبل، بالشراكة مع نقابة تجار ومصدري الخضار والفواكه، البوابة الإلكترونية لوسطاء ومستأجري مرافق السوق المركزي.

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وقالت الأمانة، في بيان اليوم الأربعاء، إن إطلاق البوابة، يأتي تنفيذا لرؤيتها بأتمتة وحوسبة جميع خدماتها الإلكترونية، وتبسيطاً لإجراءاتها، مبينة أن إدارة السوق المركزي لن تستقبل أي معاملة ورقياً على الخدمات المطروحة على هذه البوابة.



وتشمل خدمات البوابة التي توفر الجهد والوقت على متلقي الخدمة ومقدميها إصدار كشف حساب بدون شيكات برسم التحصيل، وكشف حساب يتضمن شيكات برسم التحصيل، وإجمالي الكميات الواردة والمطالبات المترتبة على الوسيط خلال فترة، وكشف الرسوم المستحقة غير المدفوعة، إلى جانب الاستعلام عن المطالبات غير المرحلة والمرحلة محاسبياً، وتفاصيل دفع المطالبات، والدفع الإلكتروني.



ودعت الأمانة المهتمين للدخول لموقعها الرسمي (Ammancity.gov.jo.www) للإطلاع على تفاصيل البوابة، مشيرة إلى أنه سيتم إضافة خدمات جديدة للبوابة وتطويرها وفقاً لحاجة متلقي الخدمة من وسطاء ومستأجري مرافق السوق المركزي.



وكانت أمانة عمان دربت، بالتعاون مع نقابة مصدري الخضار والفواكه، المهتمين من العاملين داخل السوق المركزي ومستأجري مرافقه على استخدام هذه البوابة الإلكترونية مع الاستمرار بتدريبهم حتى يتمكنوا من استخدام خدمات هذه البوابة.