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الخميس، 03-02-2022 03:29 م

إطلاق الخطة الإقراضية للمزارعين بقيمة 135 مليون دينار

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الوكيل الإخباري - وافق مجلس إدارة مؤسسة الإقراض الزراعي، على إطلاق البرامج الإقراضية المنبثقة من الخطة الوطنية للزراعة المستدامه 2022- 2025، والتي تبلغ مساهمة المؤسسة فيها نحو 135 مليون دينار؛ موزعة على 4 سنوات من شأنها رفع كفاءة وتحسين تنافسية القطاع الزراعي.اضافة اعلان


وقال وزير الزراعة خالد الحنيفات، إنه "سيتم تقديم 48 مليون دينار من الإقراض الزراعي لدعم المزارعين هذا العام، منها 40 مليون دينار لدعم برامج زراعية محددة".

وأضاف، أن "الخطة الإقراضية المنبثقة عن الخطة الوطنية للزراعة المستدامة للأعوام 2022 / 2025 تم إطلاقها بتوجيهات ملكية".

وتتركز الخطة في عدة نشاطات؛ هي تطوير بيئة الأعمال في القطاع الزراعي، تشجيع استخدام التكنولوجيا الحديثة في الزراعة، تحسين كفاءة استغلال مياه الري المبادرة، تعزيز تنافسية المنتجات الزراعية، تعزيز الصادرات الزراعية، مشاريع تمكين المرأة، ومشاريع تشغيل الشباب المتعطلين عن العمل.

 




 

 


 

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