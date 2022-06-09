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الخميس، 09-06-2022 04:37 م

إطلاق الدبلوم المهني بالرعاية الأولية والصحة الإنجابية للتمريض والقابلات

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الوكيل الإخباري - أطلق المجلس التمريضي الأردني ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينين في الشرق الأدنى (الأونروا)، اليوم الخميس، برنامج "الدبلوم المهني في الرعاية الصحية الأولية والصحة الإنجابية للتمريض والقابلات".

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ويهدف الدبلوم إلى تدريب الممرضين والممرضات والقابلات العاملين في المراكز الصحية التابعة للأونروا في الأردن، وفي الأراضي الفلسطينية من الضفة الغربية وغزة.


وقال أمين عام المجلس التمريضي الأردني، الدكتور هاني النوافلة، إن الدبلوم المهني يأتي ضمن استراتيجية المجلس لتعزيز قدرة الممرضين والممرضات والقابلات في مجال الرعاية الصحية الأولية، من خلال رفع المعرفة والقدرات الفنية والمهنية في الوقاية والمعالجة والسيطرة على الأمراض ومنع حدوثها، حيث ساهم قسم التطوير المهني المستمر في المجلس بتطوير سلسلة من المواد التدريبية التي يمكن تكييفها لاستخدامها من قبل مقدمي الرعاية الصحية الأولية.


وأضاف أن الدبلوم صمم لتوفير فهم أعمق وتطبيق مبني على الممارسات الصحية الفضلى المبنية على الأدلة، ويتضمن مواد تدريبية نظرية وعملية ستُدرس بواسطة نخبة من الأطباء والممرضين المختصين في هذا المجال.


من جهته، قال مدير الصحة في الأونروا في الرئاسة العامة، الدكتور أكيهيرو سيتا، إن الدبلوم موجه إلى الممرضين والممرضات والقابلات العاملين في مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للأونروا في الأردن والأراضي الفلسطينية، كجزء من التطوير المهني المستمر وللحصول على تدريب متخصص في الرعاية الصحية الأولية للحفاظ على تطبيق موحد للأدلة الإرشادية الصادرة عن الأونروا، ولرفع القدرة على تلبية احتياجات اللاجئين الفلسطينيين الصحية.


ولفت إلى أن الدبلوم يأتي ضمن خطط وسياسات الأونروا في تطوير الكادر التمريضي الذي يعتبر العمود الفقري للرعاية الصحية الأولية والخدمات المقدمة من قبل المراكز الصحية الموزعة في أقاليم عمل الأونروا.

 




 

 


 

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