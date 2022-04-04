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الإثنين، 04-04-2022 12:38 م

إطلاق الدورة الثالثة من تحدي الريادة المجتمعية

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الوكيل الإخباري - أطلق صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، اليوم الاثنين، الدورة الثالثة من مشروع تحدي الريادة المجتمعية التي تهدف الى الاستثمار بقدرات وطاقات الشباب للمساهمة بإحداث التنمية وإيجاد محركات تغيير ايجابية في المجتمع بطرق مبتكرة انطلاقا من دوره في دعم زيادة الانتاجية الوطنية وتشجيع الافكار الريادية في المجتمع.

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وتهدف المسابقة الى دعم الرياديين الاجتماعيين من الشباب الأردني ممن لديهم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه مجتمعاتهم المحلية ومساعدتهم على تنفيذ مشروعات ريادية جديدة أو تطوير مشروعات قائمة وتحسين جودتها وتعزيز أثرها على المجتمع، وحثهم على التنافس الايجابي المثمر ونشر ثقافة المبادرة والعطاء والمواطنة الفاعلة بينهم.

 

وتستهدف المسابقة الشباب من الفئة العمرية من (22_ 35) عاما ضمن (شروط محددة) ممن لديهم أفكار ريادية تعمل على معالجة مشاكل مجتمعاتهم بطرق مبتكرة، حيث سيتمكن الراغبون في الحصول على الدعم لتنفيذ مشاريعهم التقدم من خلال الرابط join.kafd.jo في الفترة ما بين (4-17) نيسان الحالي.

 

وستتولى لجنة فنية متخصصة من الخبراء دراسة وتقييم الطلبات، فيما تقدم المسابقة دعما ماليا بحد أعلى خمسة الاف دينار للمشروعات الفائزة، إضافة الى توفير الدعم الفني واللوجستي.

 

يشار الى ان المسابقة تم اطلاقها عام 2019 وقدمت الدعم لــ12 مشروعا منها: رائد المجتمع الصغير، مبادرة جار التعليمية، روبوتنا، الفريدو بوكس، دورها بالخير، ديكابوليس، سالتوس، حقي ان اتعلم، ايادينا تتكلم للروبوت، فيما بلغ عدد الفرص التي وفرتها 1037 فرصة مباشرة وغير مباشرة.

 




 

 


 

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