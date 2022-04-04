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الإثنين، 04-04-2022 01:06 م

إطلاق الدورة 3 من مشروع تحدي الريادة المجتمعية للاستثمار بقدرات وطاقات الشباب

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الوكيل الإخباري - يطلق صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية، الدورة الثالثة من مشروع تحدي الريادة المجتمعية، التي تهدف إلى الاستثمار بقدرات وطاقات الشباب للمساهمة في إحداث التنمية وإيجاد محركات تغيير إيجابية في المجتمع بطرق مبتكرة، وذلك انطلاقا من دوره في دعم زيادة الانتاجية الوطنية وتشجيع الأفكار الريادية في المجتمع.

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وتهدف المسابقة إلى دعم الرياديين الاجتماعيين من الشباب الأردني ممن لديه حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه مجتمعاتهم المحلية ومساعدتهم على تنفيذ مشاريع ريادية جديدة أو/ و تطوير مشاريع قائمة وتحسين جودتها وتعزيز أثرها على المجتمع، وحثهم على التنافس الإيجابي المثمر ونشر ثقافة المبادرة والعطاء والمواطنة الفاعلة بينهم.


وتستهدف المسابقة الشباب من الفئة العمرية من (22 الى 35) عاما ضمن (شروط محددة) ممن لديهم أفكار ريادية تعمل على معالجة مشاكل مجتمعاتهم بطرق مبتكرة، حيث سيتمكن الراغبين في الحصول على الدعم لتنفيذ مشاريعهم التقدم من خلال الرابط الإلكتروني في الفترة بين (4-17) نيسان/أبريل الحالي.


و ستتولى لجنة فنية متخصصة من الخبراء دراسة وتقييم الطلبات، فيما تقدم المسابقة دعما ماليا بحد أعلى خمسة آلاف دينار للمشروعات الفائزة، إضافة إلى توفير الدعم الفني واللوجستي. 


المسابقة، أطلقت عام 2019 وقدمت الدعم لــ 12 مشروع منها؛ رائد المجتمع الصغير، مبادرة جار التعليمية، روبوتنا، الفريدو بوكس، دورها بالخير، ديكابوليس، سالتوس، حقي أن أتعلم، أيادينا تتكلم للروبوت، فيما بلغ عدد الفرص التي وفرتها 1037 فرصة مباشرة وغير مباشرة.


 




 

 


 

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