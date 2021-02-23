إطلاق الروزنامة الزراعية التأشيرية للاستيراد

الوكيل الاخباري -

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نشرت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، على موقعها الرسمي والمنصات الاجتماعية، الروزنامة الزراعية التأشيرية للاستيراد، بعد إجراء التحديث والتجويد لمواعيد الاستيراد لمحاصيل العجز بعد عرض المسودة والتوافق عليها مع الجهات ذات العلاقة.وقال الناطق الإعلامي للوزارة لورانس المجالي، إن الروزنامة راعت مواعيد الإنتاج المحلي للأصناف المستهدفة برفع نسب الاكتفاء الذاتي، مشيرا إلى أنها تضمنت فترات السماح بالاستيراد لمحاصيل العجز وبكميات تكميلية على ان تصدر الرخص المسبقة للتجار الراغبين بالاستيراد قبل اسبوعين من موعد الاستيراد؛ لإعطاء الفرصة الزمنية المناسبة لوصول المحاصيل إلى الأسواق المحلية.