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الثلاثاء، 24-05-2022 11:23 ص

إطلاق العلم الأردني في سماء عمان غداً الأربعاء

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الوكيل الإخباري - 
عايدت الحكومة الأردنية المواطنين عبر الرسائل النصية بمناسبة عيد الاستقلال السادس والسبعين والذي يصادف غداً الاربعاء الموافق 25 أيار 2022.

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وأضافت خلال الرسائل النصية تفاصيل برنامج احتفالات عيد الاستقلال في جميع محافظات المملكة، بدءاً من يوم الأربعاء المقبل ولمدة ثلاثة أيام.


وستشهد العاصمة عمان يوم غد الأربعاء عرض القفز الحر وعرض طائرات سلاح الجو الملكي F16 بالإضافة إلى عرض طائرات الصقور الملكية وذلك من الساعة 5:40 ولغاية 6:50 مساءً .


وسينطلق العلم الأردني في سماء عمان ضمن الاحتفالات التي ستعقد بحدائق الملك عبدالله الثاني ابن الحسين في منطقة المقابلين.


وتهدف الفعاليات والأنشطة إلى إحياء مناسبة عيد الاستقلال لهذا العام، وتهيئة أجواء من البهجة والفرح للمواطنين.


فيما يلي رابط برنامج الفعاليَّات والأنشطة التي ستقام في جميع محافظات المملكة : الرابط


 




 

 


 

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