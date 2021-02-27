السبت 27-02-2021
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الخدمة المدنية يطلـق الكشف التنافسـي اليوم

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السبت، 27-02-2021 11:18 ص

خلال مؤتمر صحفي

إطلاق الكشف التنافسي لملء الشواغر الحكومية - رابط

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ديوان الخدمة المدنية


الوكيل الإخباري - أعلن رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، عن بدء سريان الكشف التنافسي الأساسي لعام 2021، والذي سيتم اعتماده في ملء شواغر الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والوظائف الإدارية والفنية في الجامعات والمستشفيات الرسمية والبلديات وأمانة عمّان الكبرى والمجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا والمراكز العلمية التابعة له اعتبارا من يوم غد الأحد؛ وذلك وفقا لأحكام المادة من تعليمات الاختبار والتعيين في الوظائف الحكومية المعمول بها.

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وبين الناصر، خلل مؤتمر صحفي ،أن الديوان سيبدأ باستقبال معاملات الخدمات الالكترونية المتاحة على موقعه الالكتروني اعتبارا من تاريخ نشر الكشف الأساسي للعام الحالي.

 

ولفت إلى أن الديوان يقوم سنويا بإرسال نسخة من الكشف التنافسي المعمول به للجهات الرقابية الرسمية.

 

وتابع " بإمكان أصحاب طلبات التوظيف الاستعلام عن أدوارهم من خلال موقع الديوان الإلكتروني أو مركز الاتصال الوطني على الرقم (5008080) وصفحة الديوان الرسمية على منصة فيسبوك".

وأشار الناصر إلى أن الأردن وبحكمة قيادته الهاشمية وعمق انتماء ووعي شعبه يدخل المئوية الثانية من عمر الدولة الأردنية بثقة وطموح لتعزيز المكتسبات والسعي لمزيد من التقدم والبناء وبما يلبي آمال وتطلعات قيادتنا الهاشمية والمواطنين.


وبيّن، أن الديوان سيستمر بالالتزام التام بالقيم والمبادئ التي ميزت المضامين الخالدة للثورة العربية الكبرى ورسالة الهاشميين في نهضة وتطور أمتنا العربية والمتمثلة بالعدالة والمساواة والتقدم.

 

وشدد على مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص تعتبر منذ تأسيس الديوان قبل 66 عاما وحتى يومنا هذا.


ولفت الناصر إلى أن نشر الديوان للكشف التجريبي منتصف الشهر الحالي لاطلاع المتقدمين عليه وتمكينهم من تقديم الملاحظات والاعتراضات على كافة بياناتهم، إضافة إلى تزويد الجهات الرقابية بنسخة إلكترونية من كامل مخزون.
وأكد الناصر، أن ديوان الخدمة استقبال 32 ألف من طلبات التوظيف بالمقارنة 37 ألف طلب العام الماضي، والكشف يتضمن 423 ألف طلب توظيف.

 

للدخول على الكشف التنافسي ، اضغط هنا 


 




 

 


 

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