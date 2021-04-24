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السبت، 24-04-2021 03:08 م

إطلاق المبادرة الملكية لتمكين الأسر العفيفة بالعقبة ووادي عربة

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 الوكيل الاخباري - رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات الملك، يوسف العيسوي، اليوم السبت، إطلاق المبادرة الملكية لتمكين الأسر العفيفة وذوي الدخل المحدود في محافظة العقبة ومنطقة وادي عربة.
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وتستهدف المبادرة؛ تحسين مستوى معيشة ودخل الأسر العفيفة وذوي الدخل المحدود، عبر تقديم الدعم اللازم لتمكينها من إقامة مشاريع إنتاجية صغيرة، من خلال تقديم التمويل والتدريب على تأسيس المشاريع وسبل إدارتها، والدعم الفني ودراسات الجدوى، ومتابعتها لضمان نجاحها، مع التركيز على قطاعي المرأة والشباب، إلى جانب بناء قدرات الهيئات المحلية الشريكة في تنفيذ المبادرة.

 




 

 


 

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