إطلاق المرحلة الأولى من نظام التفتيش الإلكتروني على المنشآت الغذائية

الوكيل الإخباري-

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أكد مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، سعي المؤسسة لأتمتة جميع إجراءات عملها، وصولا إلى عمل غير ورقي بهدف تبسيط وتسريع الخدمات على متلقي الخدمة من المواطنين وأصحاب المنشآت والمستثمرين؛ لتعزيز الشفافية وتوحيد الإجراءات المعيارية للرقابة.جاء ذلك خلال إطلاق المرحلة الأولى من نظام التفتيش الإلكتروني، والتي تشمل الأتمتة الإلكترونية، ونظام تتبع ملف المنشآت الغذائية والإجراءات الرقابية الخاصة بها في فرع المؤسسة بعمان.وقال مهيدات في بيان للمؤسسة، اليوم الثلاثاء، إن أهمية هذه الانطلاقة تتمثل بالاستفادة من قاعدة البيانات الناتجة عن تطبيق هذا المشروع في برنامج التفتيش الإلكتروني على المنشآت الغذائية.وأشار إلى توجه المؤسسة لتعميم التجربة لاحقا لتشمل فروع المؤسسة كافة، إضافة إلى المعابر الجمركية، فضلا عن تشكيل نواة للمرحلة الثانية من المشروع وهي التفتيش الإلكتروني الخاص بعمليات التفتيش كافة، ما يُسهم في تعزيز الرقابة وجودة الخدمات؛ ترجمة للتوجيهات الملكية بضرورة الارتقاء المستمر بكفاءة ونوعية الخدمات الحكومية.