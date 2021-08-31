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الثلاثاء، 31-08-2021 02:52 م

إطلاق المرحلة التشغيلية لإدارة الأصول والممتلكات في البلديات

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الوكيل الاخباري - أطلق بنك تنمية المدن والقرى، اليوم الثلاثاء، المرحلة التشغيلية من مشروع إدارة الأصول والممتلكات في البلديات، لغاية تطوير وتحسين إدارة البلديات لموجوداتها.

وقال مدير عام البنك، أسامة العزام، خلال حفل إطلاق المرحلة التشغيلية، إن البدء بتطبيق هذه المرحلة جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، خلال حضور جلالة الملك عبدالله الثاني الجلسة الختامية لمؤتمر البلديات 2019، بضرورة تعزيز أداء البلديات . 

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