إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة تسريع الوصول للتعليم النوعي

الوكيل الاخباري - رعى وزير التربية والتعليم، الدكتور وجيه عويس، اليوم الخميس، إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة تسريع الوصول إلى التعليم النوعي، بحضور سفراء وممثلين عن الدول المانحة.



وأعرب الدكتور عويس، خلال حفل الإطلاق، الذي حضره أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة، عن شكره لمجتمع المانحين على دعمهم لجهود الوزارة لتمكينها من أداء دورها ورسالتها في إيصال خدمة التعليم النوعي لجميع الأطفال.

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وعرض آخر المستجدات حول التقدم المُحرز في خطة الوزارة لـ "تسريع الوصول"، مشيدا باستمرار الدعم المالي من المانحين للعام الدراسي 2021 / 2022. وبين أن هذا الدعم والذي يستمر للعام الخامس على التوالي، يأتي لتمكين الوزارة من مواصلة العمل على تنفيذ التزامها نحو توفير التعليم الجيد لجميع الأطفال، في الوقت الذي يواجه فيه النظام التعليمي ضغوطاً وتحديات متزايدة.



وتشمل المبادرة، تدريب معلمين جدد، وتمويل رواتب المعلمين والموظفين الإداريين، وفتح مدارس إضافية ذات الفترتين، ودعم التعليم الدامج، وشراء الكتب المدرسية، وتأمين الرسوم الدراسية، وتغطية التكاليف المتعلقة بالإدارة والمعدات في هذه المدارس.