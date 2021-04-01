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الخميس، 01-04-2021 06:13 م

إطلاق المرحلة الثانية من محرك البحث الأردني نشامى

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الوكيل الاخباري - أعلنت مبادرة جدارا للعمل الاجتماعي عن إنهاء المرحلة الثانية من أول محرك بحثي أردني باللغة العربية بتكنولوجيا ذكية، تحت اسم "نشامى"، وتم إطلاقه تجريبياً في كانون الأول الماضي.
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وقال مؤسس المبادرة ورئيس مجموعة عمل محرك نشامى فرج العمري في بيان صحفي، اليوم الخميس، "تأتي المرحلة الثانية بعد النجاح الكبير الذي حققه محرك البحث نشامى بعد الاطلاق التجريبي"، مضيفاً أن المرحلة التجريبية مثلت دفعة قوية للتخطيط والتجهيز للمرحلة الثانية. 

وأضاف لـ(بترا) أن "نشامى" هو مشروع غير ربحي يأتي ليكون نواة مشروع معرفي نهضوي أردني يقدم المعرفة والمعلومة، ولاختيار المواقع الموثوقة واختيار اللائق منها ويراعي القيم والأعراف السائدة، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية اشتملت على العديد من الإضافات والتحديثات التي تحقق الفائدة لمستخدم المحرك.

 




 

 


 

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