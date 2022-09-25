إطلاق المنصة الأولى للتوظيف بالقطاع السياحي

الوكيل الإخباري- أطلقت جمعية المطاعم السياحية الأردنية، والمجلس الوطني لمهارات قطاع السياحة والضيافة، والبنك الأوروبي لاعادة الاعمار والتنمية، في عمان، اليوم الأحد، المنصة الاولى للتوظيف بالقطاع السياحي www.siyahajobs.jo، خلال حفل أُقيم، تحت رعاية وزيري السياحة والآثار نايف الفايز، والعمل نايف استيتية. اضافة اعلان





وجاء إنشاء منصة التوظيف، بدعم من البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية وبتمويل من وزارة الخارجية والتنمية البريطانية " "اف سي دي او", حيث تعد هذه المنصة الاولى من نوعها المتخصصة بالقطاع السياحي (من فنادق ومطاعم ومكاتب سياحة ونقل وتحف والخدمات المساندة لها).



وستعمل المنصة على الربط ما بين اصحاب العمل في القطاع السياحي والباحثين عن عمل، كما تتضمن رابطا متخصصا بالدورات التدريبية التي تعرضها المؤسسات والمراكز التدريبية المختلفة والتي تمكّن الجميع من الاستفادة منها بتطوير القوى العاملة بالقطاع.



من جهته، قال وزير السياحة والآثار نايف الفايز، خلال رعايته حفل إطلاق المنصة، يعد قطاع السياحة والضيافة في الأردن من أهم القطاعات، ومحركا رئيساً للإقتصاد الوطني ومن القطاعات الاكثر تشغيلا للعمالة، موضحا أن القطاع السياحي في عام 2019، وفر نحو 53 ألف وظيفة بشكل مباشر، وما يزيد عن 100 ألف وظيفة بشكل غير مباشر.

