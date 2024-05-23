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الخميس، 23-05-2024 02:11 م

إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لتلفريك عجلون

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الوكيل الاخباري- أعلنت المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لتلفريك عجلون، ليكون منصة رقمية تتيح للزوار تجربة فريدة من حيث سهولة التصفح والوصول إلى المعلومة، والمشاركة التفاعلية التي تلبي تطلعات السياح من المواطنين والأجانب.

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وقال المدير العام للمناطق التنموية يوسف عرفات، إن الموقع الإلكتروني الجديد الذي أطلق من خلال الرابط الإلكتروني (www.telefericajloun.com) جاء بتصاميم عصرية ومبتكرة وتقنيات حديثة تحاكي أحدث المواصفات في مجال برمجة وتطوير المواقع الإلكترونية.


وبين عرفات أن إطلاق هذه المنصة يندرج في إطار سعي المجموعة المستمر في تحقيق التميز لهذه الوجهة السياحية الجديدة للأردن بمختلف جوانب العمل في مجال تطوير المشاريع السياحية، وبما يتماشى مع تطلعات المملكة ورؤيتها الاستثمارية، مشيرا إلى أن الموقع يعمل بشكل كامل ومتوافق مع جميع الهواتف والأجهزة اللوحية الذكية باستخدام متصفحات متعددة.


ودعا جميع المواطنين والسياح العرب والأجانب إلى زيارة الموقع والاطلاع على الخدمات الجديدة والاستفادة منها، ومتابعة صفحات التلفريك على وسائل التواصل الاجتماعي.


وأكد مدير تلفريك عجلون عز الدين المومني، أن الموقع سيقدم للمواطنين والسياح العديد من الخدمات وتمكينهم من الاستفادة منها، كخدمة شراء التذاكر إلكترونيا، والإطلاع على الأنشطة والفعاليات الترفيهية التي تقام داخل منتجع التلفريك.

 

 




 

 


 

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