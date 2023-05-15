إطلاق الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر الدولي الثالث للدواء

الوكيل الاخباري - أُطلق الموقع الإلكتروني الخاص بالمؤتمر الدولي الثالث للدواء بعنوان "الرؤى الملكية في تحقيق الأمن الدوائي" الذي يعقد في الخامس والسادس من الشهر المقبل في عمّان.

اضافة اعلان



ويهدف المؤتمر الذي ينظم بالتعاون مع الاتحاد الأردني لمنتجي الأدوية وجمعية مالكي مستودعات الأدوية ومجموعة شركات الأدوية البحثية العالمية العاملة في الأردن إلى تشكيل منصة تفاعلية لمناقشة سبل تعزيز البيئة الاستثمارية في مجال الصناعة الدوائية وفقا للرؤى الملكية السامية للتحديث الاقتصادي.



وكذلك تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار توفر الظروف اللازمة لضمان استمرارية الصناعة الدوائية وذلك من خلال عدة محاضرات وجلسات نقاش تفاعلية.



وترحب المؤسسة العامة للغذاء والدواء بتسجيل المشاركين في المؤتمر والاطلاع على تفاصيله من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الخاص به.

