الأحد 31-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

أمسية قصصية ضمن الفعاليات الثقافية لمهرجان جرش

إطلاق الموقع الإلكتروني لخارطة تحديث القطاع العام

اتفاقية إنشاء وإدارة ساحات حجز المركبات تدخل حيّز النفاذ غداً

وزيرة الثقافة تشيد بالمشاركة المحلية في مهرجان جرش الـ36

احتفال بتخريج متدربي مشروع العمل اللائق في زراعة أزهار القطف

الأمين العام للرعاية الصحية الأولية يطمئن على مصابي الاعتداء بمستشفى جرش

الامن العام : وفاة طفل اثر سقوطه بحفرة امتصاصية

قرارات صادرة عن مجلس الوزراء

الطاقة والمعادن : تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر آب صفر

الحكومة تقر آليَّة صرف دعم المحروقات

الأحد، 31-07-2022 08:38 م

إطلاق الموقع الإلكتروني لخارطة تحديث القطاع العام

1


الوكيل الاخباري - أطلقت رئاسة الوزراء اليوم الأحد، الموقع الإلكتروني لخارطة تحديث القطاع العام www.govreform.jo وذلك بالتَّزامن مع إعلان الحكومة لمخرجات لجنة تحديث القطاع العام.

ويتضمَّن الموقع التَّفاصيل الكاملة لخارطة تحديث القطاع العام، وبرنامجها التَّنفيذي للأعوام 2022 – 2025م بمكوِّناته السَّبعة التي تشمل: الخدمات الحكوميَّة، والاجراءات والرَّقمنة، والهيكل التَّنظيمي والحوكمة، ورسم السِّياسة وصنع القرار، والموارد البشريَّة، والتَّشريعات، والثقافة المؤسسيَّة.

وسيكون الموقع بمثابة نافذة إلكترونيَّة لتمكين المتابعين من التعرُّف على آخر المستجدَّات حول سير العمل في البرنامج التنفيذيَّ، بالإضافة إلى كونه مرجعيَّة توثيقيَّة لجميع الإجراءات والخطوات التي يتمُّ اتِّخاذها ضمن أطر تحديث القطاع العام.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

أمسية قصصية ضمن الفعاليات الثقافية لمهرجان جرش

الأمن العام

اتفاقية إنشاء وإدارة ساحات حجز المركبات تدخل حيّز النفاذ غداً

1

وزيرة الثقافة تشيد بالمشاركة المحلية في مهرجان جرش الـ36

www

احتفال بتخريج متدربي مشروع العمل اللائق في زراعة أزهار القطف

w

الأمين العام للرعاية الصحية الأولية يطمئن على مصابي الاعتداء بمستشفى جرش

الدفاع المدني 4

الامن العام : وفاة طفل اثر سقوطه بحفرة امتصاصية

أخبار متعلقة
72022311645538367367

إطلاق موقع إلكتروني لخارطة طريق تحديث القطاع العام - رابط

fee7b852-423c-4797-98a0-c9babf8c07f4

الحكومة: لا رفع لرواتب الموظفين

7202226161133658170169

الشبول: وقف قرار منع إدخال الأدوية للاستخدام الشخصي

WhatsApp Image 2022-07-26 at 3.45.22 PM

الفرايه للشباب: لا تنتظروا الوظيفة العامة