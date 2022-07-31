إطلاق الموقع الإلكتروني لخارطة تحديث القطاع العام

الوكيل الاخباري - أطلقت رئاسة الوزراء اليوم الأحد، الموقع الإلكتروني لخارطة تحديث القطاع العام www.govreform.jo وذلك بالتَّزامن مع إعلان الحكومة لمخرجات لجنة تحديث القطاع العام.



ويتضمَّن الموقع التَّفاصيل الكاملة لخارطة تحديث القطاع العام، وبرنامجها التَّنفيذي للأعوام 2022 – 2025م بمكوِّناته السَّبعة التي تشمل: الخدمات الحكوميَّة، والاجراءات والرَّقمنة، والهيكل التَّنظيمي والحوكمة، ورسم السِّياسة وصنع القرار، والموارد البشريَّة، والتَّشريعات، والثقافة المؤسسيَّة.



وسيكون الموقع بمثابة نافذة إلكترونيَّة لتمكين المتابعين من التعرُّف على آخر المستجدَّات حول سير العمل في البرنامج التنفيذيَّ، بالإضافة إلى كونه مرجعيَّة توثيقيَّة لجميع الإجراءات والخطوات التي يتمُّ اتِّخاذها ضمن أطر تحديث القطاع العام.

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